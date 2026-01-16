Россияне стали активнее брать ипотеку на вторичные квартиры

TYMY: спрос россиян на ипотеку на вторичное жилье вырос на 47% за год

Интерес россиян к ипотеке на вторичном рынке остается повышенным: даже при сезонном спаде в конце года число заявок на такие кредиты в декабре оказалось заметно выше, чем год назад. К таким выводам пришли аналитики SaaS-платформы TYMY. Исследование есть у «Газеты.Ru».

«Спрос на ипотеку на первичном рынке почти не изменился: падение составило 1,25% месяц к месяцу, при этом в годовом выражении показатель вырос на 31,33%. На вторичном рынке снижение было более заметным: минус 14,62% к ноябрю. Однако, по данным TYMY, год к году активность выросла на 47%, что аналитики связывают с постепенным снижением ключевой ставки и возвращением отложенного спроса», — отмечается в исследовании.

Руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников сказал, что декабрьской активности ипотечных заемщиков мешали длинные выходные и ограничения банков по выдаче ипотеки по субсидированным ставкам, из-за чего часть спроса могла сместиться на январь.

По словам эксперта, покупатели видят «позитивный сигнал» от ЦБ и ждут момента, когда ставки по кредитам станут более подъемными, а цены еще не успеют разогнаться. Возможное новое снижение ставки в феврале может дополнительно поддержать вторичный рынок, заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году.