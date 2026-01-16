Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Россияне стали активнее брать ипотеку на вторичные квартиры

TYMY: спрос россиян на ипотеку на вторичное жилье вырос на 47% за год
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Интерес россиян к ипотеке на вторичном рынке остается повышенным: даже при сезонном спаде в конце года число заявок на такие кредиты в декабре оказалось заметно выше, чем год назад. К таким выводам пришли аналитики SaaS-платформы TYMY. Исследование есть у «Газеты.Ru».

«Спрос на ипотеку на первичном рынке почти не изменился: падение составило 1,25% месяц к месяцу, при этом в годовом выражении показатель вырос на 31,33%. На вторичном рынке снижение было более заметным: минус 14,62% к ноябрю. Однако, по данным TYMY, год к году активность выросла на 47%, что аналитики связывают с постепенным снижением ключевой ставки и возвращением отложенного спроса», — отмечается в исследовании.

Руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников сказал, что декабрьской активности ипотечных заемщиков мешали длинные выходные и ограничения банков по выдаче ипотеки по субсидированным ставкам, из-за чего часть спроса могла сместиться на январь.

По словам эксперта, покупатели видят «позитивный сигнал» от ЦБ и ждут момента, когда ставки по кредитам станут более подъемными, а цены еще не успеют разогнаться. Возможное новое снижение ставки в феврале может дополнительно поддержать вторичный рынок, заключил эксперт.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627151_rnd_2",
    "video_id": "record::495005e6-c6ac-450b-8d1f-c67127c97a89"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+