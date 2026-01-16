Стало известно, во сколько обойдется строительство линкора класса «Трамп»

Строительство первого линкора класса «Трамп» может стоить США до $22 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные подсчеты Бюджетного управления конгресса.

В публикации отмечается, что итоговая стоимость будет также зависеть от ряда еще не принятых решений, которые касаются водоизмещения, численности экипажа и оружия, которым будет оснащен корабль.

В качестве минимальной ценовой планки называется сумма в $15,1 млрд, подчеркивает агентство.

Сегодня самым дорогим кораблем ВМС США является авианосец Gerald R. Ford. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году, его строительство обошлось США примерно в $13 млрд.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства «золотого флота» и линкоров «класса Трамп». Новые корабли станут крупнейшими в истории американского флота и будут оснащены гиперзвуковым и лазерным вооружением. Одновременно президент США заявил о присвоении перехваченных венесуэльских танкеров и нефти с них и вновь потребовал от властей Венесуэлы вернуть активы, ранее принадлежавшие американским компаниям. Говоря о Европе, Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются и идут «нормально» как с Киевом, так и с Москвой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

