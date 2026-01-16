Размер шрифта
Стало известно, где отдохнуло большинство россиян на новогодних праздниках

Депутат Кривоносов: Москва и Петербург стали лидерами по бронированиям в Новый год
Natalia Natapova/Shutterstock/FOTODOM

Объем бронирований на новогодние праздники вырос в среднем на 24–25% по сравнению с прошлым годом, что отражает высокий интерес россиян к поездкам по стране. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край традиционно находятся в первой тройке по количеству бронирований средств размещения, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

«Это объясняется сразу несколькими факторами: длинные каникулы (в 2026 году — 12 дней), развитая инфраструктура в этих регионах, насыщенные праздничные программы и удобная транспортная доступность. Москва и Московская область привлекли туристов крупными праздничными программами, ярмарками, культурными событиями. За период с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026-го столицу посетило порядка 7 млн туристов. Санкт-Петербург и Ленинградская область заинтересовали многих путешественников своей исторической культурой, украшенной архитектурой, праздничными маршрутами. За период новогодних и рождественских праздников главный город региона посетило около 1,3 млн человек, что на 5% больше, чем в 2025 году», — отметил Кривоносов.

Он добавил, что Краснодарский край стал лидером по активному отдыху— в одном только Сочи горнолыжные курорты и высокий уровень сервиса привлекли более 470 тыс. туристов.

Кривоносов подчеркнул, что это не новая тенденция, а устойчивая динамика последних лет. Даже по итогам зимнего сезона-2024/25 Краснодарский край, Подмосковье, Москва и Петербург входили в число лидеров по бронированиям, сказал депутат.

По его словам, также растет популярность других туристических направлений, среди которых Республика Татарстан, Калининградская и Нижегородская области. При этом наиболее значительную динамику показывают Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская и Ярославская области, Республика Крым, уточнил Кривоносов.

По его словам, в 2026 году Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край сохраняют свои позиции за счет:
— богатой инфраструктуры и праздничных программ,
— удобства транспортного сообщения,
— масштабной сервисной базы.

Популярны Карелия, Кавказ, Алтай и Байкал, санаторные направления, добавил депутат. Эти тенденции он назвал закономерными: туристы все больше ценят не только сам отдых, но и впечатления, активный досуг, сочетание городской и природной программ. Также сохраняется спрос на автотуризм, заключил Кривоносов.

