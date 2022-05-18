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Принцесса фигурного катания: Загитовой — 20

Сегодня свой юбилей празднует первая в истории России фигуристка, которой покорились титулы всех самых престижных соревнований на планете.

Будучи юниоркой, Алина стала победительницей финала юниорского Гран-при, одержала победу на юниорском чемпионате мира и стала первой на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

В своем первом взрослом сезоне спортсменка сразу же взяла золото финала Гран-при, золото чемпионата России, золото чемпионата Европы и золото Олимпийских игр.

Спустя год Загитова закрыла последний гештальт, сумев одержать победу на чемпионате мира. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке своей спортивной карьеры. В 2021 году Загитову исключили из состава национальной сборной России.

После окончания соревновательной деятельности Загитова продолжает оставаться одной из самых популярных фигуристок страны. Алина была ведущей двух сезонов проекта «Ледниковый период» и ездила в качестве корреспондента Первого канала на Олимпиаду в Пекине.

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