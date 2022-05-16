Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Минобороны РФ: в районе «Азовстали» открыт гумкоридор для эвакуации... 16:06
Игрок «Локомотива» Бека-Бека назвал игрока, который принес бы клубу чемпионство в РПЛ 16:06
Гематолог Алешина рассказала, как лечат болезни крови с помощью клеточных технологий 16:06
Лидеры ОДКБ заявили о готовности налаживать практическое взаимодействие с НАТО 16:04
Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за $ 30 тысяч 16:04
Число фермерских хозяйств в России уменьшилось на 60 тыс. за пять лет 16:03
Егор Крид не выступит на первом концерте МакSим после болезни 16:03
Актриса Алина Мещерякова рассказала, как ее «обрабатывал» брачный аферист 16:01
Россиянин похитил девять макак из питомника в Абхазии 16:01
Двухметровая акула напугала отдыхающих на Ибице 16:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

«То, что я любил». 32 года работы McDonald's в России

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.

Первый советский ресторан американской компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года — и стал самым посещаемым McDonald's в мире.

К 2020-м годам сеть выросла до 850 предприятий в 62 регионах, каждый день в них заходили 1,8 млн россиян. Всего за годы работы в российских McDonald's побывали более шести миллиардов гостей.

Как американская сеть работала в Советском Союзе, а потом и в России до 2022 года — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 82-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 82-й день
Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в подмене оценок
Участники от Украины могли получить еще больше баллов для победы
Москва возвращается к производству машин под брендом «Москвич»
Российские активы группы Renault перешли в госсобственность
Путин оценил намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Лукашенко: поодиночке страны ОДКБ «раздавят и разорвут», нужно единство
Турция предложила Европе альтернативу российскому газу
Движение «Слуги народа» подало иск против сноса памятника Освободителям в Риге
Новости и материалы
Минобороны РФ: в районе «Азовстали» открыт гумкоридор для эвакуации раненных военных
Игрок «Локомотива» Бека-Бека назвал игрока, который принес бы клубу чемпионство в РПЛ
Гематолог Алешина рассказала, как лечат болезни крови с помощью клеточных технологий
Лидеры ОДКБ заявили о готовности налаживать практическое взаимодействие с НАТО
Жених Меган Фокс сделал маникюр с бриллиантами за $ 30 тысяч
Число фермерских хозяйств в России уменьшилось на 60 тыс. за пять лет
Егор Крид не выступит на первом концерте МакSим после болезни
Актриса Алина Мещерякова рассказала, как ее «обрабатывал» брачный аферист
Россиянин похитил девять макак из питомника в Абхазии
Двухметровая акула напугала отдыхающих на Ибице
Лукашенко предложил использовать опыт Китая в информационной безопасности ОДКБ
Shell объявила о прекращении работы своих автозаправок в России
Названы популярные пластические операции у мужчин
Брат завел аккаунт на OnlyFans и закрыл студенческий кредит сестры
The Athletic: Малкин остался без контракта, переговоры с «Питтсбургом» зашли в тупик
В Якутии разработали отечественный проектор для показа кино в сельских домах культуры
Польская студия-разработчик Bloober Team работает над ремейком Silent Hill 2
В Госдуму внесли законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта
Все новости
Трек о бывшем, суперхит TikTok и альбом после депрессии: интервью с певицей Асией
Певица Асия рассказала, как шоу «Песни» поспособствовало ее карьере
Маньяк по прозвищу Режиссер. Как юные москвички попадали на смертельные кинопробы
Изнасиловавший 17 девушек маньяк Асратян заявил, что был вдохновлен романом «Лолита»
Откуда берутся болезни крови и как с ними бороться
Гематолог Алешина рассказала, как в России лечат лейкозы и лимфомы
«Главный миф, связанный с вакцинами от папилломавируса, — это бесплодие»
Гинеколог и фармацевт объяснили, как прививка от ВПЧ защищает от рака
Не только дети до 18 лет: кто может претендовать на наследство без завещания
Юрист Гусятникова назвала условия для получения обязательной доли наследуемого имущества
«Цель — поставить страну на колени». Премьер Белоруссии оценил санкции Запада
Премьер Белоруссии Головченко назвал масштаб санкций, которые «душат» экономику республики
Чем запомнился советский «Москвич»
Возникли разногласия. В Евросоюзе обсуждают, как покупать российский газ
Bloomberg: в ЕС разработали механизм покупки российского газа без нарушения санкций
«Жаловались на тяжелые условия и нехватку боеприпасов». Что происходит на «Азовстали»
Daily Express: на «Азовстали» в Мариуполе могут находиться трое британцев
Исчезнувший город и огненные шары. Разгадка «аномалий» Плещеева озера
Почему на Плещеевом озере наблюдаются огненные шары и другие аномалии
«Сдерживание любой агрессии со стороны России». У НАТО новый курс
Госсекретарь США Блинкен: в стратегии НАТО деятельность РФ могут назвать «прямой угрозой»
Для задушевных бесед: как оформить садовый павильон
Дизайнер Наумова предложила декорировать садовые беседки корзинами с книгами
Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ
Канцлер Германии Шольц оставил без комментариев слова посла Украины о ливерной колбасе
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть