«То, что я любил». 32 года работы McDonald's в России
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка, компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.
Первый советский ресторан американской компании открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года — и стал самым посещаемым McDonald's в мире.
К 2020-м годам сеть выросла до 850 предприятий в 62 регионах, каждый день в них заходили 1,8 млн россиян. Всего за годы работы в российских McDonald's побывали более шести миллиардов гостей.
Как американская сеть работала в Советском Союзе, а потом и в России до 2022 года — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Официанты в первом ресторане «Макдоналдс«в Москве, март 1990 года
Посетители ресторана «Макдоналдс». Юрий Абрамочкин, 31 января 1990 года
Ассортимент блюд в первом ресторане «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Первые посетители ресторана «Макдоналдс» в Москве. В руке у посетителя Биг-Мак, 31 января 1990 года
Работники ресторана «Макдоналдс» на улице Огарева в Москве в день открытия, 1993 год
Очередь у входа в первый ресторан «Макдональдс» на Пушкинской площади в Москве в день открытия, 31 января 1990 год
Посетители во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Посетители во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Меню ресторана «Макдоналдс» в Москве, 1 декабря 1990 года
Во время открытия первого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 31 января 1990 года
Советско-канадский ресторан «Макдоналдс». Полуфабрикаты для ресторана «Макдоналдс» на перерабатывающе-распределительном комплексе в Солнцево, 1990 год
Президент России Борис Ельцин на церемонии открытия второго ресторана «Макдоналдс» в Газетном переулке в Москве, 1993 год
Реклама «Макдоналдс«в центре Москвы, 1994 год
Во время открытия девятого ресторана компании «Макдоналдс» на Большой Дорогомиловской улице в Москве, 1996 год
Вице-премьер правительства Москвы В. Малышков (слева) и президент компании «Макдоналдс» Дж. Кохан на праздничном шествии в честь открытия первого «Макавто» на Ленинградском шоссе, 1996 год
Благотворительный завтрак в «Макдоналдс» для детей-инвалидов и детей-сирот в Москве, 1995 год
Ресторан в Газетном переулке в Москве, 1996 год
Работа ресторана McDonald's на Пушкинской площади после введения новых ограничений для посетителей, июнь 2021 года
Сотрудница закрытого ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 15 марта 2022 года
Закрытый ресторан «Макдоналдс«на Пушкинской площади в Москве, март 2022 года
Фуд-трак «Матрешка», установленный у закрывшегося ресторана «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве, 18 марта 2022 года
Одноразовый стаканчик с напитком из ресторана «Макдоналдс» в урне, март 2022 года