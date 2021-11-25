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Глейхенгауз утешал Валиеву, Туктамышева зажигала в танго: лучшие фото Гран-при России

В Сочи стартовал Гран-при России по фигурному катанию. В первый день состоялись официальные тренировки спортсменов.

Камила Валиева исполнила произвольную программу под «Болеро» Мориса Равеля. В ходе проката ученица Этери Тутберидзе показала сложнейший каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, однако упала с четверного сальхова и тройного акселя. При этом во время тренировки без музыки девушка успешно показывала четверной тулуп и тройной аксель.

После проката тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил Валиевой ошибки и дал несколько советов.

Майя Хромых тоже показала произвольную программу – под композиции из мюзикла «Мулен Руж». В ходе проката ученица Тутберидзе упала трижды – с четверного тулупа, тройного лутца и тройного флипа. Ей удался один элемент ультра-си – каскад четверной тулуп + двойной тулуп.

За тренировками девушек следили Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Этери Тутберидзе не посетила тренировку своих фигуристок.

Ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева решила повторить короткую программу под Oblivion Астора Пьяццолы. Однако во время проката под музыку фигуристка отказалась от тройного акселя и каскада тройной лутц + тройной тулуп, исполнив только тройной флип. Тем не менее на тренировке без музыки ей удавались эти элементы без проблем.

Также в этот день яркие тренировочные прокаты показали мужчины, спортивные пары и дуэты, выступающие в танцах на льду.

Самые красочные снимки с прокатов фигуристов смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».

А подробнее о первом дне Гран-при России читайте в нашем материале.

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