Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Долина рассказала о своем отношении к Путину 15:57
Александр Кержаков не исключил вызова Дзюбы в сборную России 15:56
Трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России состоятся 26 ноября 15:51
В Госдуме отреагировали на предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ 15:50
Серябкина заявила о готовности родить второго ребенка 15:47
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за «Плот» 15:42
Королевская семья грозит «Би-би-си» бойкотом из-за фильма о конфликте... 15:40
Футболист «Ромы» Мхитарян отказался от переезда в Россию 15:38
В США распечатали резервный запас нефти 15:35
Около половины россиян уверены, что медицина в России выдерживает нагрузку... 15:35
Фото

Гламур по-русски: знаменитости похвастались нарядами на премии «Женщины года»

Журнал Glamour провел церемонию вручения премии «Женщины года». «Целый год мы вместе с вами следили за новостями кино и музыки, отсматривали сотни часов на YouTube, болели на Олимпиаде и чемпионатах мира, чтобы выбрать лучших актрис, спортсменок, режиссеров и певиц», — говорится на сайте издания.

Читатели журнала могли проголосовать за любимого претендента. Так определялся «не только звездный статус номинанта, но и уровень доверия к поступкам и ценностям личности героини».

Ведущими церемонии традиционно были Иван Ургант и Ольга Шелест. Но имя победительницы основной номинации объявляла главный редактор Glamour Иляна Эрднеева. «Женщиной года» стала Чулпан Хаматова. Она удостоилась этой премии за фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса, каннскую премьеру «Петровы в гриппе».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Просто пытка для молодежи» — Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ
Глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой и предложил вернуть советскую систему образования
США могут вооружить Украину российскими вертолетами
В Белом доме не смогли ответить на информацию о поставках американского оружия на Украину
Российские военные разминируют единственный гражданский аэропорт Абхазии
Чеченские саперы по просьбе Абхазии очистят от мин аэропорт Сухума
В предотвращенном массовом убийстве в Казани ФСБ нашла «украинский след»
Трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, Армении и России состоятся 26 ноября
В США распечатали резервный запас нефти
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей за «Плот»
Новости и материалы
Долина рассказала о своем отношении к Путину
Александр Кержаков не исключил вызова Дзюбы в сборную России
В Госдуме отреагировали на предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
Серябкина заявила о готовности родить второго ребенка
Королевская семья грозит «Би-би-си» бойкотом из-за фильма о конфликте принцев Уильяма и Гарри
Футболист «Ромы» Мхитарян отказался от переезда в Россию
Около половины россиян уверены, что медицина в России выдерживает нагрузку в пандемию
Московский школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского
Крутой заявил, что время больших хитов ушло
Марка Toyota возглавила рейтинг доверия россиян
Патрушев назвал «циничным бизнесом» организацию миграции в Европу через Белоруссию
Экс-тренер «Спартака» будет присутствовать на матче красно-белых против «Наполи»
Лавров заявил об интересе иностранного бизнеса к российским рынкам
Ректора «Шанинки» Зуева перевели в медсанчасть при «Матросской тишине»
Сербия задумалась о строительстве АЭС
В Китае пообещали «прихлопнуть» Литву
Наследники Толкиена добились прекращения использования криптовалюты JRR Token
Энберт рассказал, как травмы учениц Тутберидзе Трусовой и Усачевой ударят по сборной России
Все новости
Минздрав предложил новые правила получения водительских медсправок
В Минздраве разработали новый метод выявления наркозависимых водителей
«Шокирующе плохая статья»: журнал удалил исследование о сексе геев на природе
Статья о геях, разрушающих канарский остров, вызвала скандал
«Крыса испытывает жажду убийств»: зачем грызунов обучили игре в Doom II
Как люди учат животных играть в компьютерные игры
AirPods уже не в моде. Как проводные наушники вернули себе популярность
Почему западная молодежь отказывается от беспроводных наушников
«Адмирал Нахимов» вернется в строй. Почему его боятся в США
Каким будет самый мощный корабль российского флота
«Энканто»: мультик Disney про семью магов из Колумбии — ужасно милый, но не без вопросов
Рецензия на мультфильм «Энканто»
Все женщины Венсана: Кассель и его партнерши в жизни и в кино
Молоко и мясо оказались под ударом из-за мигрантов
Руспродсоюз допустил проблемы с поставками продуктов из-за ситуации на белорусской границе
«Реакция Кеннеди была непечатной»: как в США отнеслись к взрыву «Царь-бомбы»
Историк рассказал, как взрыв «Царь-бомбы» повлиял на ядерную программу США
«В любом народе есть негодяи». Запретят ли СМИ указывать национальность преступников
В Госдуме призвали СМИ указывать не национальность, а гражданство правонарушителей
«Через 48 часов поставки будут остановлены». Молдавия получила ультиматум «Газпрома»
«Молдовагаз» запросил у Кишинева $74 млн ради продолжения поставок газа
Колбасу нельзя на свалку: в благотворительную деятельность добавят еду
Госдума освободит от НДС бизнес, раздающий продукты бесплатно
«Настойчиво уговаривали»: как пирамида QBF разорила россиян
Жертвы финансовой пирамиды QBF рассказали о потерях
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть