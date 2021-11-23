Гламур по-русски: знаменитости похвастались нарядами на премии «Женщины года»

Журнал Glamour провел церемонию вручения премии «Женщины года». «Целый год мы вместе с вами следили за новостями кино и музыки, отсматривали сотни часов на YouTube, болели на Олимпиаде и чемпионатах мира, чтобы выбрать лучших актрис, спортсменок, режиссеров и певиц», — говорится на сайте издания.

Читатели журнала могли проголосовать за любимого претендента. Так определялся «не только звездный статус номинанта, но и уровень доверия к поступкам и ценностям личности героини».

Ведущими церемонии традиционно были Иван Ургант и Ольга Шелест. Но имя победительницы основной номинации объявляла главный редактор Glamour Иляна Эрднеева. «Женщиной года» стала Чулпан Хаматова. Она удостоилась этой премии за фильм «Сахаров. Две жизни», спектакль «Горбачев» Алвиса Херманиса, каннскую премьеру «Петровы в гриппе».