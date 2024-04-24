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Вторая столица России против третьей: «Зенит» принимает «Рубин». LIVE

Футбол. РПЛ. 21-й тур. «Зенит» — «Рубин». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»
В матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
1-й тайм
24 апреля 20:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'12

Кассьерра через правый фланг врывается в штрафную «Рубина» и наносит удар в ближний угол, Дюпин на месте.

'10

Даку ошибся при передаче пяткой на партнера, мяч у петербуржцев.

'7

Успешно отбиваются казанцы после подачи Клаудиньо.

'5

Кабутов прерывает передачу Барриоса в направлении Мостового, угловой исполнят зенитовцы.

'3

Стартовые минуты первого тайма остаются за хозяевами.

20:32

Игра началась! Поехали!

20:25

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Безруков, Кабутов, Иву, Зотов, Вада, Даку.

20:20

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

20:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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