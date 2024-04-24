Кассьерра через правый фланг врывается в штрафную «Рубина» и наносит удар в ближний угол, Дюпин на месте.
Даку ошибся при передаче пяткой на партнера, мяч у петербуржцев.
Успешно отбиваются казанцы после подачи Клаудиньо.
Кабутов прерывает передачу Барриоса в направлении Мостового, угловой исполнят зенитовцы.
Стартовые минуты первого тайма остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Безруков, Кабутов, Иву, Зотов, Вада, Даку.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.