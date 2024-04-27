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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом

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Алексей Никольский/РИА Новости

Никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, поэтому специальная военная операция продолжается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока в настоящий момент никаких предпосылок для переговоров нет», — сказал он.

По словам Пескова, это связано с официальной позицией Киева о неприятии каких-либо переговоров.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, под каким предлогом Киев отказался от переговоров в 2022 году. Он заявил, что решение было принято на основе языкового вопроса.

По его словам, Киев отказался выполнять условия по защите русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины.

Чепа отметил, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения и другие договоренности, поскольку в задачи украинского руководства не входило мирное урегулирование конфликта.

Ранее издание Welt опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной.

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