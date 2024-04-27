Рыночная стоимость Alphabet впервые превысила $2 трлн

Рыночная стоимость американской компании Alphabet на торгах в пятницу впервые преодолела отметку в $2 трлн. Об этом пишет издание Barron's.

Драйвером роста капитализации послужил хороший отчет по итогам квартала, а также объявление о первых в истории Alphabet дивидендах. На позитивных новостях ценные бумаги материнской компании Google взлетели на 10,22%, закрывшись на отметке $171,95 за лот. Это стало максимальным дневным подъемом с июля 2015 года.

Alphabet стала четвертой компанией из США, рыночная стоимость которой преодолела отметку в $2 трлн. До нее этот рубеж прошли Apple, Microsoft и Nvidia.

В прошлом месяце Tesla вылетела из топ-10 самых дорогих компаний США.

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