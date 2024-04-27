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99 сильнейших людей России сразятся с искусственным интеллектом

Спортсмены и звезды снимутся в экстремальном шоу «Титаны»

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ТНТ

Сильнейшие люди России сразятся с искусственным интеллектом в борьбе за 10 миллионов рублей в экстремальном спортивном реалити-шоу «Титаны». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТНТ.

В число участников шоу вошли известные спортсмены — Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, Европы и России, а также любители, фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, цирковые акробаты и представители разных направлений street sport, которые претендуют на звание главного титана России.

Им предстоит серия сложнейших испытаний, которые создал искусственный интеллект, чтобы проверить, на что способно тело человека: с нагрузками на скорость, выносливость, силу, баланс и способность объединяться в команды.

Над шоу работают продюсеры «Холостяка», «Битвы экстрасенсов», «Наследников и самозванцев» и других популярных проектов.

На ТНТ называют проект уникальным — телеканал впервые объединил на съемках реалити десятки профессиональных спортсменов.

«Вы увидите 99 лучших атлетов, среди которых немало олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, в экстремальных условиях спортивного реалити. И поверьте, вы очень быстро их полюбите, потому что смотреть на это безучастно просто невозможно. То, что делают эти ребята, раздвигает границы понимания возможностей человека», — обещает Аркадий Водахов, генеральный продюсер телеканала ТНТ.

Накануне победительница «Новых Звезд в Африке», участница шоу «Сокровищ императора» на ТНТ Женя Искандарова отметила 33-летие в одном из баров Москвы, собрав на дне рождения коллег по реалити-шоу.

Ранее иллюзионист Амаяк Акопян рассказал о проблемах со здоровьем.

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