В США рассказали о строительстве американских военных баз на островах вокруг Китая

Соединенные Штаты активно проводят политику развития военных баз на островах у границ Китая с целью сдерживания флота КНР. Об этом пишет New York Times.

«С момента начала своего правления президент Байден реализовал стратегию по расширению американского военного доступа к базам в союзных странах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развертыванию там ряда новых систем вооружений. Он также заявил, что американские военные будут защищать Тайвань от китайского вторжения», - говорится в сообщении издания.

Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Жли Ратнер, слова которого приводит газета, заявил, что 2023 год стал «самым продуктивным годом для положения сил США в Индо-Тихоокеанском регионе».

Главное изменение, по его словам, заключается в том, что американские силы теперь будут распределены в более мелкие и мобильные подразделения по всему региону. Это, подчеркивает New York Times, предназначено для противодействия усилиям Китая по наращиванию сил, способных атаковать авианосцы или военные посты США на Окинаве или Гуаме.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США имеют доказательства якобы имевших место попыток вмешательства в выборы президента США 2024 года со стороны Китая, Вашингтон относится к этому внимательно.

Ранее Блинкен назвал Китай главным поставщиком для российского ВПК.