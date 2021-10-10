Российская фигуристка Валиева установила два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева установила сразу два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy в Эспоо (Финляндия).

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла, побив мировой рекорд россиянки Александры Трусовой, которая набрала 166,62 балла на этапе Гран-Skate Canada в 2019 году.

Также россиянка установила мировой рекорд по сумме двух программ. Валиева набрала 249,24 балла, обойдя обладательницу предыдущего рекорда Алену Косторную, которая набрала 247,59 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020.

В ходе проката произвольной программы 15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила три четверных прыжка — сольные сальхов и тулуп, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. При этом фигуристка упала с тройного акселя.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева, лидировавшая после короткой программы. 24-летняя ученица Алексея Мишина исполнила два тройных акселя, один из них — в каскаде с двойным тулупом. Ее сумма баллов — 233,30.

Бронза досталась Алене Косторной. Ученица Тутберидзе исполнила один тройной аксель с ошибкой, резко перевалившись на вторую ногу во время приземления, и набрала в целом 218,83 балла.

Ранее Валиева объяснила падение при выполнении тройного акселя на Finlandia Trophy.