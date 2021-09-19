Александр Емельяненко: Тарасов не дрался, он бегал

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился впечатлением от боя против блогера Артема Тарасова, передает Sport24.

«Тарасов, наверное, перепутал стадион с бойцовским полем. Он не дрался, он бегал. Я пытался резать угол. А когда перерезал, он наглым образом разворачивался спиной и убегал как на стометровке», — сказал Емельяненко.

Бой проходил по правилам кулачных боев, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее Емельяненко единогласным решением судей одержал победу над блогером Артемом Тарасовым в главном бою турнира промоушена «Наше Дело».