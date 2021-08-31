Билялетдинов: без Азмуна «Зениту» выйти из группы в Лиге чемпионов будет тяжело

Экс-главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна. На иранского форварда претендует французский «Лион».

«Здесь тонкий момент: без Азмуна «Зениту» выйти из группы будет тяжелее, чем с ним. Сколько рискуется потерять на групповом этапе Лиги чемпионов – это вопрос для финансового отдела «Зенита». Или продать Азмуна сейчас, или хотя бы зимой – правда, он уже будет заигран за «Зенит» и не сможет сыграть за другую команду в еврокубках. С его уходом можно больше потерять, чем приобрести.

Для нашего футбола это важнейший трансфер. Мы забыли, когда в последний раз выходили в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Если сейчас без Азмуна, на одном Дзюбе – кто еще есть? Купили бразильца, но пока он будет притираться, дай-то бог, чтобы попасть в весеннюю стадию Лиги Европы», — сказал Билялетдинов в интервью «Газете.Ru».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона, но французский «Лион» рассчитывает подписать 26-летнего футболиста до конца этого трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Зенит» определился с заменой для своего форварда Азмуна, который близок к переходу в «Лион».