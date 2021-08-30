«Зенит» определился с заменой для своего форварда, который близок к переходу в «Лион»

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Зенит» хочет подписать Винисиуса для замены Сердара Азмуна, который близок к переходу во французский «Лион». Ранее стало известно, что Азмун уже согласовал контракт с «Лионом».

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В сезоне Российской премьер-лиги 2020/21 иранский форвард провел 24 матча, в которых смог отличиться 19 раз, а также отдать две результативные передачи. Также иранец выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». Всего за карьеру Азмун сыграл 287 матчей, в которых забил 126 голов и отдал 33 результативные передачи.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона, но «Лион» рассчитывает подписать 26-летнего футболиста до конца этого трансферного окна.

В нынешнем сезоне Карлос Винисиус провел один матч за «Бенфику», в котором не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне футболист выступал за английский «Тоттенхэм», в котором за девять сыгранных матчей забил один гол.