Маррей: Безос в два раза быстрее слетал в космос, чем Циципас сходил в туалет

Британский теннисист Энди Маррей вновь пошутил над греком Стефаносом Циципасом, который, по его мнению, во время матча первого круга US Open тратил слишком много времени на туалетные перерывы. Британец обвинил своего соперника в жульничестве.

«Факт дня. Стефаносу Циципасу требуется в два раза больше времени, чтобы сходить в туалет, чем Джеффу Безосу, чтобы слетать в космос. Интересно», — написал Маррей в своем Twitter.

Циципас в ответ на обвинения Маррея заявил, что никаких правил он не нарушал.

Встреча между британцем и греком завершился победой Циципаса со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 4 часа 44 минуты.

Представитель Греции сделал 19 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнта. На счету Маррея девять эйсов, три двойные ошибки и четыре из 11 брейк-пойнтов.

Ранее Циципас отреагировал на обвинения соперника в жульничестве на US Open.