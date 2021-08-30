Финалистка «Голоса» объяснила, почему восхищается фигуристкой Трусовой

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась под руководством Анны Царевой, в интервью «Газете.Ru» рассказала о своем отношении к спортсменкам сборной России — Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и другим.

«Я очень уважаю всех фигуристок, потому что сама нахожусь в этой среде долгое время и понимаю, какого труда стоит выбраться туда и достигать таких вершин. Нужно просто жить на льду, чтобы так кататься. Даже просто чтобы так скользить, не говоря уже о прыжках.

Наверное, одну фигуристку я не могу выбрать. Считаю, что это нечестно, потому что все они заслуживают быть на первых местах.

Возьмем для примера Трусову: даже если у нее иногда что-то не получается, на мой взгляд, она все равно заслуживает быть на первом месте, потому что выучить все четверные прыжки — это нечто. Для этого нужно невероятно потрудиться. И все эти фигуристки — огромные молодцы», — отметила спортсменка.

Трифонова приобрела популярность в России после участия в проекте «Голос. Дети», где она под руководством Егора Крида пробилась в финал.

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