Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу

На проходящем в Москве чемпионате мира по пляжному футболу встречались сборные России и Японии. Со счетом 5:2 победу праздновала российская команда, которая стала лучшей на планете в третий раз.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу россиян. Федор Земсков после вброса аута пробил в падении через себя. Во втором тайме Такуя Акагума сравнил счет, но вскоре Юрий Крашенинников вывел сборную России вперед. А затем Андрей Новиков увеличил перевес россиян до двух мячей. Позже Акагума сократил разницу в счете, оформив в финале дубль. Ближе к концу тайма Артур Папоротный снова вернул России перевес в два мяча.

За две минуты до конца третьего тайма Крашенинников установил окончательный счет матча — 5:2 в пользу России.

Бронзовый призером чемпионата мира стала команда Швейцарии, которая в упорном и результативном матче обыграла команду Сенегала со счетом 9:7.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия и Япония на этом турнире были в одной группе. Играли в третьем туре и подошли к нему, имея по две победы. Но японцы обыгрывали соперников в основное время, а Россия справилась с США в дополнительное, а Парагвай одолела и вовсе по пенальти, так что имела три очка против шести у Страны восходящего солнца. Однако в очной дуэли подопечные Михаила Лихачева не оставили японцам никаких шансов — 7:1 — и выиграли группу.

В плей-офф Россия сначала обыграла Испанию, в матче с двумя удалениями (Алексея Макарова и Федора Земскова), а в полуфинале россияне за полторы минуты до конца уступали Швейцарии в два мяча, но спаслись и выиграли в серии пенальти.