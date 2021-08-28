Третий титул в истории: Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу

Феноменальный чемпионат мира для сборной России! Несмотря на статус хозяев, легко не было... '36 Феноменальный чемпионат мира для сборной России! Несмотря на статус хозяев, легко не было вообще! А в итоге мы — чемпионы! В третий раз в истории! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

Эх, чуть было не забил Алексей Макаров, но не попал с лета. Ну и что. ВСЁ! РОССИЯ —... '36 Эх, чуть было не забил Алексей Макаров, но не попал с лета. Ну и что. ВСЁ! РОССИЯ — ЧЕМПИОН МИРА!

Акагума пробил с разворота, но Кошарный грамотно занял позицию и отбил. '36 Акагума пробил с разворота, но Кошарный грамотно занял позицию и отбил.

Андрей Новиков прилично потянул времени в углу поля, а потом специально сфолил... '36 Андрей Новиков прилично потянул времени в углу поля, а потом специально сфолил на забравшем мяч голкипере. Желтая карточка. close 100% Владимир Песня/РИА «Новости»

Лупит Морейра издали, но неудачно. '35 Лупит Морейра издали, но неудачно.

ГОООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 2:5! Какой важный гол! Через трех японцев... 34 ГОООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 2:5! Какой важный гол! Через трех японцев продрался и ткнул в ворота! Без вариантов!

Японский удар через себя, но неточно. Там Макаров классно выдавил соперника в неудобную... '33 Японский удар через себя, но неточно. Там Макаров классно выдавил соперника в неудобную позицию.

Удар через себя Никонорова принял на себя Озу, а потом зарядил со своей половины, но... '32 Удар через себя Никонорова принял на себя Озу, а потом зарядил со своей половины, но немного неточно.

Земсков пробил через себя, но попал в защитника. '32 Земсков пробил через себя, но попал в защитника.

Акагума опоздал и срубил Папоротного. 12-й японский фол. У России семь нарушений. '31 Акагума опоздал и срубил Папоротного. 12-й японский фол. У России семь нарушений.

Опять летит мяч не пойми куда после удара Морейры. Совсем не работает у него пушка на этом... '31 Опять летит мяч не пойми куда после удара Морейры. Совсем не работает у него пушка на этом ЧМ.

Новиков перестарался у чужой штрафной, сбив Озу Морейру. '31 Новиков перестарался у чужой штрафной, сбив Озу Морейру.

Такуя Акагума нашел момент для удара через себя, но Кошарный блестяще потащил... '30 Такуя Акагума нашел момент для удара через себя, но Кошарный блестяще потащил из угла! close 100% Евгения Новоженина/Reuters

Оба выбирается на ударную позицию и бьет, но мимо дальнего угла. '30 Оба выбирается на ударную позицию и бьет, но мимо дальнего угла.

Крашенинников бьет штрафной от песка — тащит Сирота! '29 Крашенинников бьет штрафной от песка — тащит Сирота!

Такааки Оба в попытке ударить через себя попал в Юрия Крашенинникова ногой. Лежит... '29 Такааки Оба в попытке ударить через себя попал в Юрия Крашенинникова ногой. Лежит Краш на газоне, а японец получает желтую карточку.

Моментище был у Ямаути, но японец махнул выше створа с четырех метров. '29 Моментище был у Ямаути, но японец махнул выше створа с четырех метров.

Сирота почеканил и классно пробил под перекладину — Кошарный потащил! Уф. '27 Сирота почеканил и классно пробил под перекладину — Кошарный потащил! Уф.

Бить Папортный не стал, откинув Кошарному. Голкипер бросил рукой в штрафную, там последовала... '27 Бить Папортный не стал, откинув Кошарному. Голкипер бросил рукой в штрафную, там последовала скидка на Земскова и попытка Федора ударить через себя — не вышло. close 100% Евгения Новоженина/Reuters

Масанори Окуяма потянул за руку уже забравшего на своей половине мяч Папоротного... '27 Масанори Окуяма потянул за руку уже забравшего на своей половине мяч Папоротного. Штрафной, хотя японец не согласен. Точка ударная.

Никоноров опасно бьет в падении через себя — немного неточно. '26 Никоноров опасно бьет в падении через себя — немного неточно.

Отобрали мяч. Макаров классно сыграл и отдал направо Никонорову, который ударил с левой ноги... '25 Отобрали мяч. Макаров классно сыграл и отдал направо Никонорову, который ударил с левой ноги — не очень удачно и в руки вратарю. А позиция была шикарной!

Поееееехали! Третий период стартовал. '25 Поееееехали! Третий период стартовал.

Все, вот и второй период позади. В 12 минутах чистого времени от золота чемпионата мира... '24 Все, вот и второй период позади. В 12 минутах чистого времени от золота чемпионата мира сборная России! close 100% Евгения Новоженина/Reuters

Кошарный тащит бисиклету от Обы! '24 Кошарный тащит бисиклету от Обы!

С преимуществом сборной России по-прежнему проходит игра. '23 С преимуществом сборной России по-прежнему проходит игра.

От Шишина достает Сирота опаснейший удар! А на угловом подача Краша едва не дошла... '22 От Шишина достает Сирота опаснейший удар! А на угловом подача Краша едва не дошла до Никонорова. Успел защитник.

Тащит Кошарный в прыжке после опаснейшего удара Ямаути! '20 Тащит Кошарный в прыжке после опаснейшего удара Ямаути!

Разыгрывают японцы с центра поля, и Наоя Мацуо бьет выше ворот. '19 Разыгрывают японцы с центра поля, и Наоя Мацуо бьет выше ворот.

ГООООООООООООООООООООООЛ! Артур Папоротный — 2:4! Разыграли штрафной со своей половины... '19 ГООООООООООООООООООООООЛ! Артур Папоротный — 2:4! Разыграли штрафной со своей половины россияне после фола Морейры на Папоротном, а в итоге сам Артур и оказался на вершине комбинации и пробил под голкипером!

Кошарный пробил после чеканки — вышедший вместо Каваи Ю Сирота тащит в прыжке! '18 Кошарный пробил после чеканки — вышедший вместо Каваи Ю Сирота тащит в прыжке!

ГООООООООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 2:3! На групповой стадии Акагума не забил... '17 ГООООООООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 2:3! На групповой стадии Акагума не забил России пенальти, попав в перекладину. Но на этот раз без шансов выстрелил по центру.

Атака продолжилась, и Никоноров неаккуратно сыграл против Акагумы в штрафной. Это пенальти! '16 Атака продолжилась, и Никоноров неаккуратно сыграл против Акагумы в штрафной. Это пенальти!

Никоноров пробил издали, но неопасно. А потом японцы заработали угловой. Но у Озу Морейры опять... '16 Никоноров пробил издали, но неопасно. А потом японцы заработали угловой. Но у Озу Морейры опять не вышел удар.

Наоя Мацуо потерял мяч на дриблинге и сфолил на нашей половине поля на обокравшем... '16 Наоя Мацуо потерял мяч на дриблинге и сфолил на нашей половине поля на обокравшем его Борисе Никонорове. Желтая карточка, первая в матче.

Никоноров пробил через себя, но удар не получился, а потом в борьбе за мяч попал... '15 Никоноров пробил через себя, но удар не получился, а потом в борьбе за мяч попал пальцами в зубы Морейре. Штрафной.

ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Новиков — 1:3! Не оставил защитник московского... '15 ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Новиков — 1:3! Не оставил защитник московского «Спартака» Каваи шансов ударом со штрафного в угол!

Макаров шикарнейший проход совершил в фирменном стиле. В итоге, правда, до удара не... '15 Макаров шикарнейший проход совершил в фирменном стиле. В итоге, правда, до удара не довели, но и контратаку японцев остановил Новиков, так Оба на нем еще и сфолил.

Ямамучи смог подставить ногу после прострела в борьбе с Папоротным — Кошарный... '14 Ямамучи смог подставить ногу после прострела в борьбе с Папоротным — Кошарный, сокративший угол обстрела, вытащил!

Повздорили перед японским аутом Ямамучи и Папоротный. Даже судье пришлось выбежать... '14 Повздорили перед японским аутом Ямамучи и Папоротный. Даже судье пришлось выбежать на поле. Но без санкций обошлось.

3-8 пока по ударам в створ. Сборная России тут впереди. '13 3-8 пока по ударам в створ. Сборная России тут впереди.

ГООООООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 1:2! А вот опытнейший Краш пробил... '13 ГООООООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 1:2! А вот опытнейший Краш пробил с отскоком от песка, правда, он случился уже после того как мяч пролетел мимо голкипера! Шикарный гол!

Крашенинникова сбили после розыгрыша ближе центральной линии на фланге. Не сразу он поднялся... '13 Крашенинникова сбили после розыгрыша ближе центральной линии на фланге. Не сразу он поднялся. Опасный штрафной.

ГОООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 1:1! Озу Морейра при розыгрыше с центра... '13 ГОООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 1:1! Озу Морейра при розыгрыше с центра подкинул на Такую Акагуму, который бисиклетой с центра поля пробил мимо Кошарного и находившегося на линии ворот Макарова.

Второй период стартовал! '13 Второй период стартовал!

И все, первый период завершен. '12 И все, первый период завершен.

Опять киксует Озу Морейра, выполняя удар. Волнуется, кажется. '12 Опять киксует Озу Морейра, выполняя удар. Волнуется, кажется.

Чужков дважды сыграл руками в одном выходе из обороны. Неприятная ошибка. Это... '12 Чужков дважды сыграл руками в одном выходе из обороны. Неприятная ошибка. Это наказывается штрафным прямо из центра. Станислав Кошарный на этот удар выходит.

Японцы свой штрафной разыграли, а вот Чужков, на котором сфолили чуть позже, пробил. Каваи... '12 Японцы свой штрафной разыграли, а вот Чужков, на котором сфолили чуть позже, пробил. Каваи отбил достаточно спокойно.

Земсков сфолил на Каваи, который сыграл на выходе на опережении. Озу хотел... '12 Земсков сфолил на Каваи, который сыграл на выходе на опережении. Озу хотел для россиянина карточку, но арбитры не послушали лидера японской сборной.

Потерял мяч Крашенинников, но Акагума, который мог выскочить один на один, затянул... '11 Потерял мяч Крашенинников, но Акагума, который мог выскочить один на один, затянул с ударом и в итоге бил из--под защитника через себя. Не попал.

Акагума бил через себя, несмотря на двойное прикрытие. Не попал в ворота. '10 Акагума бил через себя, несмотря на двойное прикрытие. Не попал в ворота.

Крашенинников почеканил и пробил со своей половины поля — Каваи отразил. '10 Крашенинников почеканил и пробил со своей половины поля — Каваи отразил.

64% времени сборная России владеет мячом пока. '9 64% времени сборная России владеет мячом пока.

Момент у японцев! Однако два игрока азиатской сборной, пытаясь одновременно нанести удар... '8 Момент у японцев! Однако два игрока азиатской сборной, пытаясь одновременно нанести удар с лета из российской штрафной площади, помешали друг другу!

Папоротный со своей половины поля бьет по воротам, мяч прыгает от песка перед Каваи, но он... '8 Папоротный со своей половины поля бьет по воротам, мяч прыгает от песка перед Каваи, но он все равно тащит!

Россияне долго контролировали мяч, а в итоге Борис Никоноров бил через себя, но... '7 Россияне долго контролировали мяч, а в итоге Борис Никоноров бил через себя, но выпрыгнувший вверх Морейра принял мяч на себя.

Россия еще момент создает. Удар Андрея Новикова через частокол ног попадает... '5 Россия еще момент создает. Удар Андрея Новикова через частокол ног попадает в находившегося в метре от ворот Земскова. Федор сориентировался, подбросил себе мяч и пробил через себя, но Каваи уже был готов и фактически сделал баскетбольный блок-шот. Спас свои ворота.

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Земсков — 0:1! Какая красота! Аут бросил Шкарин в центр... '4 ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Земсков — 0:1! Какая красота! Аут бросил Шкарин в центр, а Федор Земсков стрельнул через себя с лета!

Бьет Макаров немного над песком. Не получилось с отскоком пробить. Но выстрел мощный... '4 Бьет Макаров немного над песком. Не получилось с отскоком пробить. Но выстрел мощный, однако Каваи принял его на себя грудью.

А вот в Алексея Макарова врезался японец. На правом полуфланге, недалеко от штрафной... '4 А вот в Алексея Макарова врезался японец. На правом полуфланге, недалеко от штрафной сборной Японии. Убойная точка для отбывшего дисквалификацию одного из лидеров сборной России.

Японцы уже несколько ударов нанесли сегодня. Но пока все неточно. '3 Японцы уже несколько ударов нанесли сегодня. Но пока все неточно.

Ох, не получается у Морейры удар совсем. Мяч высоко куда-то на трибуны летит. '3 Ох, не получается у Морейры удар совсем. Мяч высоко куда-то на трибуны летит.

А вот тут фол на Озу Морейре на фланге. Он будет бить. Примерно с центра поля. Очень... '3 А вот тут фол на Озу Морейре на фланге. Он будет бить. Примерно с центра поля. Очень опасно. Верим в Максима Чужкова.

Никоноров выбивает мяч на чужой половине на фланге у Озу Морейры. Аут, хотя... '2 Никоноров выбивает мяч на чужой половине на фланге у Озу Морейры. Аут, хотя бразильский японец, много лет игравший в нашей Суперлиге, требовал фол.

Первый фол фиксируют арбитры. Наш футболист сфолил на японском голкипере. Бить соперники не... '1 Первый фол фиксируют арбитры. Наш футболист сфолил на японском голкипере. Бить соперники не стали с такого расстояния.

Поеееехали! Матч начался. '1 Поеееехали! Матч начался.

Россия в этом плей-офф является королевой драмы. Сначала триллер с Испанией... 19:25 Россия в этом плей-офф является королевой драмы. Сначала триллер с Испанией, в котором у нас было два удаления (Алексея Макарова и Федора Земскова) и дисквалификация на полуфинал Артура Папоротного за перебор желтых карточек. Ну а в полуфинале наши за полторы минуты до конца уступали Швейцарии в два мяча, но спаслись и выиграли в серии пенальти. И важно, что все дисквалифицированные сегодня возвращаются в строй!

Россия и Япония на этом турнире были в одной группе. Играли в третьем туре и подошли... 19:20 Россия и Япония на этом турнире были в одной группе. Играли в третьем туре и подошли к нему, имея по две победы. Но японцы обыгрывали соперников в основное время, а Россия справилась с США в дополнительное, а Парагвай одолела и вовсе по пенальти, так что имела три очка против шести у Страны восходящего солнца. Однако в очной дуэли подопечные Михаила Лихачева не оставили японцам никаких шансов — 7:1 — и выиграли группу. Но сейчас будет совсем другой матч.

Япония сыграла в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в четвертый раз... 19:15 Япония сыграла в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в четвертый раз в своей истории. Во всех трех предыдущих случаях «самураи» оставались четвертыми. Так что они уже улучшили свой рекорд. Интересно, что на последнем мировом форуме в 2019 году за бронзу они проиграли именно сборной России — 4:5. Ну а теперь эти команды сыграют в финале.

Сборная России в третий раз сыграет в финале чемпионата мира по пляжному футболу... 19:10 Сборная России в третий раз сыграет в финале чемпионата мира по пляжному футболу. До того наша национальная команда в добиралась до решающего матча в 2011 и 2013 годах. В первом случае со счетом 12:8 были обыграны бразильцы, во втором испанцы — 5:1! А еще наша команда потом дважды проигрывала полуфиналы ЧМ, но ставила победную точку на турнире в матчах за третье место. Хотелось бы продолжить традицию побед в медальных поединках Мундиалито.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. 19:05 Матч начнется в 19:30 по московскому времени.