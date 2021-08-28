Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября 22:03
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо 22:02
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника 21:59
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово 21:48
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы 21:40
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн 21:35
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится... 21:35
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану 21:18
Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею 21:15
Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет 21:10
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Третий титул в истории: Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила Японию в финале домашнего пляжного ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгения Новоженина/Reuters
В финале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходил в Москве, играли сборные Японии и России. Хозяева одержали уверенную победу! «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'36

Феноменальный чемпионат мира для сборной России! Несмотря на статус хозяев, легко не было вообще! А в итоге мы — чемпионы! В третий раз в истории! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'36

Эх, чуть было не забил Алексей Макаров, но не попал с лета. Ну и что. ВСЁ! РОССИЯ — ЧЕМПИОН МИРА!

'36

Акагума пробил с разворота, но Кошарный грамотно занял позицию и отбил.

'36

Андрей Новиков прилично потянул времени в углу поля, а потом специально сфолил на забравшем мяч голкипере. Желтая карточка.

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»
'35

Лупит Морейра издали, но неудачно.

34

ГОООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 2:5! Какой важный гол! Через трех японцев продрался и ткнул в ворота! Без вариантов!

'33

Японский удар через себя, но неточно. Там Макаров классно выдавил соперника в неудобную позицию.

'32

Удар через себя Никонорова принял на себя Озу, а потом зарядил со своей половины, но немного неточно.

'32

Земсков пробил через себя, но попал в защитника.

'31

Акагума опоздал и срубил Папоротного. 12-й японский фол. У России семь нарушений.

'31

Опять летит мяч не пойми куда после удара Морейры. Совсем не работает у него пушка на этом ЧМ.

'31

Новиков перестарался у чужой штрафной, сбив Озу Морейру.

'30

Такуя Акагума нашел момент для удара через себя, но Кошарный блестяще потащил из угла!

close
100%
Евгения Новоженина/Reuters
'30

Оба выбирается на ударную позицию и бьет, но мимо дальнего угла.

'29

Крашенинников бьет штрафной от песка — тащит Сирота!

'29

Такааки Оба в попытке ударить через себя попал в Юрия Крашенинникова ногой. Лежит Краш на газоне, а японец получает желтую карточку.

'29

Моментище был у Ямаути, но японец махнул выше створа с четырех метров.

'27

Сирота почеканил и классно пробил под перекладину — Кошарный потащил! Уф.

'27

Бить Папортный не стал, откинув Кошарному. Голкипер бросил рукой в штрафную, там последовала скидка на Земскова и попытка Федора ударить через себя — не вышло.

close
100%
Евгения Новоженина/Reuters
'27

Масанори Окуяма потянул за руку уже забравшего на своей половине мяч Папоротного. Штрафной, хотя японец не согласен. Точка ударная.

'26

Никоноров опасно бьет в падении через себя — немного неточно.

'25

Отобрали мяч. Макаров классно сыграл и отдал направо Никонорову, который ударил с левой ноги — не очень удачно и в руки вратарю. А позиция была шикарной!

'25

Поееееехали! Третий период стартовал.

'24

Все, вот и второй период позади. В 12 минутах чистого времени от золота чемпионата мира сборная России!

close
100%
Евгения Новоженина/Reuters
'24

Кошарный тащит бисиклету от Обы!

'23

С преимуществом сборной России по-прежнему проходит игра.

'22

От Шишина достает Сирота опаснейший удар! А на угловом подача Краша едва не дошла до Никонорова. Успел защитник.

'20

Тащит Кошарный в прыжке после опаснейшего удара Ямаути!

'19

Разыгрывают японцы с центра поля, и Наоя Мацуо бьет выше ворот.

'19

ГООООООООООООООООООООООЛ! Артур Папоротный — 2:4! Разыграли штрафной со своей половины россияне после фола Морейры на Папоротном, а в итоге сам Артур и оказался на вершине комбинации и пробил под голкипером!

'18

Кошарный пробил после чеканки — вышедший вместо Каваи Ю Сирота тащит в прыжке!

'17

ГООООООООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 2:3! На групповой стадии Акагума не забил России пенальти, попав в перекладину. Но на этот раз без шансов выстрелил по центру.

'16

Атака продолжилась, и Никоноров неаккуратно сыграл против Акагумы в штрафной. Это пенальти!

'16

Никоноров пробил издали, но неопасно. А потом японцы заработали угловой. Но у Озу Морейры опять не вышел удар.

'16

Наоя Мацуо потерял мяч на дриблинге и сфолил на нашей половине поля на обокравшем его Борисе Никонорове. Желтая карточка, первая в матче.

'15

Никоноров пробил через себя, но удар не получился, а потом в борьбе за мяч попал пальцами в зубы Морейре. Штрафной.

'15

ГООООООООООООООООООООЛ! Андрей Новиков — 1:3! Не оставил защитник московского «Спартака» Каваи шансов ударом со штрафного в угол!

'15

Макаров шикарнейший проход совершил в фирменном стиле. В итоге, правда, до удара не довели, но и контратаку японцев остановил Новиков, так Оба на нем еще и сфолил.

'14

Ямамучи смог подставить ногу после прострела в борьбе с Папоротным — Кошарный, сокративший угол обстрела, вытащил!

'14

Повздорили перед японским аутом Ямамучи и Папоротный. Даже судье пришлось выбежать на поле. Но без санкций обошлось.

'13

3-8 пока по ударам в створ. Сборная России тут впереди.

'13

ГООООООООООООООООООООООЛ! Юрий Крашенинников — 1:2! А вот опытнейший Краш пробил с отскоком от песка, правда, он случился уже после того как мяч пролетел мимо голкипера! Шикарный гол!

'13

Крашенинникова сбили после розыгрыша ближе центральной линии на фланге. Не сразу он поднялся. Опасный штрафной.

'13

ГОООООООООООООООООЛ! Такуя Акагума — 1:1! Озу Морейра при розыгрыше с центра подкинул на Такую Акагуму, который бисиклетой с центра поля пробил мимо Кошарного и находившегося на линии ворот Макарова.

'13

Второй период стартовал!

'12

И все, первый период завершен.

'12

Опять киксует Озу Морейра, выполняя удар. Волнуется, кажется.

'12

Чужков дважды сыграл руками в одном выходе из обороны. Неприятная ошибка. Это наказывается штрафным прямо из центра. Станислав Кошарный на этот удар выходит.

'12

Японцы свой штрафной разыграли, а вот Чужков, на котором сфолили чуть позже, пробил. Каваи отбил достаточно спокойно.

'12

Земсков сфолил на Каваи, который сыграл на выходе на опережении. Озу хотел для россиянина карточку, но арбитры не послушали лидера японской сборной.

'11

Потерял мяч Крашенинников, но Акагума, который мог выскочить один на один, затянул с ударом и в итоге бил из--под защитника через себя. Не попал.

'10

Акагума бил через себя, несмотря на двойное прикрытие. Не попал в ворота.

'10

Крашенинников почеканил и пробил со своей половины поля — Каваи отразил.

'9

64% времени сборная России владеет мячом пока.

'8

Момент у японцев! Однако два игрока азиатской сборной, пытаясь одновременно нанести удар с лета из российской штрафной площади, помешали друг другу!

'8

Папоротный со своей половины поля бьет по воротам, мяч прыгает от песка перед Каваи, но он все равно тащит!

'7

Россияне долго контролировали мяч, а в итоге Борис Никоноров бил через себя, но выпрыгнувший вверх Морейра принял мяч на себя.

'5

Россия еще момент создает. Удар Андрея Новикова через частокол ног попадает в находившегося в метре от ворот Земскова. Федор сориентировался, подбросил себе мяч и пробил через себя, но Каваи уже был готов и фактически сделал баскетбольный блок-шот. Спас свои ворота.

'4

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Федор Земсков — 0:1! Какая красота! Аут бросил Шкарин в центр, а Федор Земсков стрельнул через себя с лета!

'4

Бьет Макаров немного над песком. Не получилось с отскоком пробить. Но выстрел мощный, однако Каваи принял его на себя грудью.

'4

А вот в Алексея Макарова врезался японец. На правом полуфланге, недалеко от штрафной сборной Японии. Убойная точка для отбывшего дисквалификацию одного из лидеров сборной России.

'3

Японцы уже несколько ударов нанесли сегодня. Но пока все неточно.

'3

Ох, не получается у Морейры удар совсем. Мяч высоко куда-то на трибуны летит.

'3

А вот тут фол на Озу Морейре на фланге. Он будет бить. Примерно с центра поля. Очень опасно. Верим в Максима Чужкова.

'2

Никоноров выбивает мяч на чужой половине на фланге у Озу Морейры. Аут, хотя бразильский японец, много лет игравший в нашей Суперлиге, требовал фол.

'1

Первый фол фиксируют арбитры. Наш футболист сфолил на японском голкипере. Бить соперники не стали с такого расстояния.

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:25

Россия в этом плей-офф является королевой драмы. Сначала триллер с Испанией, в котором у нас было два удаления (Алексея Макарова и Федора Земскова) и дисквалификация на полуфинал Артура Папоротного за перебор желтых карточек. Ну а в полуфинале наши за полторы минуты до конца уступали Швейцарии в два мяча, но спаслись и выиграли в серии пенальти. И важно, что все дисквалифицированные сегодня возвращаются в строй!

19:20

Россия и Япония на этом турнире были в одной группе. Играли в третьем туре и подошли к нему, имея по две победы. Но японцы обыгрывали соперников в основное время, а Россия справилась с США в дополнительное, а Парагвай одолела и вовсе по пенальти, так что имела три очка против шести у Страны восходящего солнца. Однако в очной дуэли подопечные Михаила Лихачева не оставили японцам никаких шансов — 7:1 — и выиграли группу. Но сейчас будет совсем другой матч.

19:15

Япония сыграла в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу в четвертый раз в своей истории. Во всех трех предыдущих случаях «самураи» оставались четвертыми. Так что они уже улучшили свой рекорд. Интересно, что на последнем мировом форуме в 2019 году за бронзу они проиграли именно сборной России — 4:5. Ну а теперь эти команды сыграют в финале.

19:10

Сборная России в третий раз сыграет в финале чемпионата мира по пляжному футболу. До того наша национальная команда в добиралась до решающего матча в 2011 и 2013 годах. В первом случае со счетом 12:8 были обыграны бразильцы, во втором испанцы — 5:1! А еще наша команда потом дважды проигрывала полуфиналы ЧМ, но ставила победную точку на турнире в матчах за третье место. Хотелось бы продолжить традицию побед в медальных поединках Мундиалито.

19:05

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители пляжного футбола и болельщики сборной России! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляция финала чемпионата мира, который проходит в Москве. Сборная России сразится с командой Японии.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стало известно, когда в России резко наступит осень
Жителей 11 регионов России ждет первый снег в сентябре
Возвращение ABBA, расстрел афганского певца, распад «Отпетых мошенников», Долина против тиктокерши
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Легендарный регги-певец Ли «Скретч» Перри скончался в возрасте 85 лет
Мощный ураган «Ида» обрушился на Луизиану
Змея укусила ребенка в контактном зоопарке Екатеринбурга
Гонка «Формулы-1» была завершена после трех кругов
Новости и материалы
Сенатор предупредил о «зашкаливающем» риске повторения событий 11 сентября
Губерниев: после такого сам Бог велел футболистам-травникам играть хорошо
Эрдоган заявил о поступлении на вооружение армии Турции новейшего беспилотника
Глушаков поздравил российских пляжников и пригласил в гости в Миллерово
Власти Белоруссии назвали инцидент с самолетом Ryanair провокацией Европы
ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» находится в реанимации
Сборная Белоруссии не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею
Комментатор Уткин сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу
Организатор фестиваля в Твери подтвердил, что лидер Rammstein не выступит
Конгрессмены США выступили за отставку президента
Российский гонщик Мазепин показал лучший круг на Гран-при Бельгии
Сборная России в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу
В МИД Турции заявили, что у Анкары не получится принять беженцев из Афганистана
Гильерме признался, что очень расстроился из-за непопадания на Евро-2020
Пожар полностью охватил 15 этажей жилого дома в Милане
Выступающий против антикоронавирусных мер техасец умер от COVID-19
Талибы* обещали странам Запада, что не будут мешать выезду из Афганистана
Все новости
В Кабуле — новый взрыв. Все подробности
Reuters: удар по Кабулу нанесли американские войска
Шариатский анклав, зрелые люди или секта. Все о скандале вокруг экопоселения «Аминовка»
Будущим мусульманским поселком заинтересовался глава СК Бастрыкин
Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так
В соцсетях считают, что Байден спал на переговорах — на самом деле он бодрствовал
«Вызывает вопросы, почему не смогли оказать помощь на поле»
СК начал проверку по факту гибели вратаря Шишмарева
«Дед умер в тот день, когда немцы вошли в Луганск»
Сергей Шойгу — о братском народе Украины, новом вооружении и своем деде-драгуне
«Игра в «русскую рулетку»: в США готовятся к удару мощного урагана
Власти Луизианы ждут прихода мощнейшего урагана «Ида» в 16-ю годовщину удара «Катрины»
Третий триумф в пляжном футболе: Россия выиграла домашний чемпионат мира
Вышла боком: старт частной американской ракеты закончился в океане
Запуск ракеты компании Astra с Аляски в третий раз закончился аварией
«Убийца авианосцев». Когда ВМФ России получит ракету «Циркон»
В США испытывают гиперзвуковую ракету, которая медленнее российского «Циркона»
«Пел о том, что не подчинится талибам*»: популярного исполнителя расстреляли в Афганистане
Экс-глава МВД подтвердил, что талибы* убили афганского певца Андараби
Расстреливали даже младенцев. Опубликованы документы о карателях – выходцах с Украины
ФСБ рассекретила имена украинцев, причастных к массовым казням во время ВОВ
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности
Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях