Хоккеист Ковальчук: спорт вне политики, но сейчас это не так

Хоккеист сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, возрастет ли цена олимпийской золотой медали, если на Игры 2022 года приедут игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Олимпийский чемпион — ты становишься им раз и навсегда. Звание олимпийского чемпиона у тебя никто не может забрать. Вы просто вспомните, какие были условия перед нашей поездкой в Пхенчхан, каким было состояние у ребят и что вообще нас окружало. Да, спорт вне политики. Но, к сожалению, сейчас это не так», — передает слова Ковальчука «Матч ТВ».

Российские хоккеисты стали победителями Олимпиады 2018 года, обыграв в финале национальную команду Германии. 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Россияне выступали на Играх в нейтральном статусе, а на церемонии награждения звучал олимпийский гимн.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шансы игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемия Панарина на вызов в сборную на Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году в Пекине.