Призер Олимпиады в Токио из Великобритании отстранен за допинг

Британский спринтер Чиджинду Уджа отстранен от соревнований после положительного результата допинг-теста. Об этом сообщает ВВС.

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В допинг-пробе атлета были обнаружены запрещенные вещества остарин и S-23.

Также начато дисциплинарное расследование в отношении еще трех спортсменов. Это грузинский толкатель ядра Беник Абрамян, бегун на средние дистанции Седдик Микоу из Бахрейна и кениец Марк Одиамбо.

В тесте Одиамбо найден стероид метастерон, у Абрамяна — сразу несколько запрещенных веществ, Микоу подозревают в переливание крови.

Ранее директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными.

Главный врач сборной России отметил, что спортсменов ежедневно проверяли на употребление запрещенных препаратов. Жолинский добавил, что участвовавшие в соревнованиях атлеты должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.

Ранее сообщалось, что американцу грозит пять лет тюрьмы за накачивание лошадей допингом.