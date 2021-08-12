Американцу грозит пять лет тюрьмы за накачивание лошадей допингом

Американский специалист по верховой езде Хорхе Наварро может на пять лет сесть в тюрьму за незаконное накачивание лошадей допингом, что принесло ему 34,9 миллиона долларов. Об этом сообщает Nhe Guardian.. В федеральном суде Наварро признал себя виновным в участии в глобальной схеме употребления наркотиков лошадьми и обмана букмекеров.

«Я был организатором преступной деятельности, в которой участвовали пять или более участников. Я координировал применение препаратов, не одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которые были неправильно маркированы или фальсифицированы лошадям, находящимся под моим присмотром. Я злоупотребил доверием, поскольку был лицензированным тренером лошадей, а лошади в то время находились под моей опекой», — говорится в заявлении Наварро, направленном в суд.

Американец согласился выплатить компенсацию в размере 25,9 миллиона долларов.

Ранее депутат Государственной думы России Ирина Роднина считает, что Олимпийские игры в Токио показали, что Россия «генерально» справилась с допингом.