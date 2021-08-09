Мэр Днепра осудил травлю обнявшейся с россиянкой украинской спортсменки Магучих

Мэр Днепра Борис Филатов высказался в защиту украинской спортсменки Ярославы Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом он написал в Facebook.

«Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.

Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты», — написал Филатов.

Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.

После снимка украинскую легкоатлетку затравили в соцсетях, а в министерстве обороны страны заявили о намерении провести беседу с Магучих.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев высказался о критике в адрес Ярославы Магучих из-за фотографии с Марией Ласицкене.