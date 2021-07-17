Зарема Салихова рассказала, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году мог возглавить «Спартак».

«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана. Сейчас специалист является главным претендентом на пост наставника сборной России.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший главный тренер «Ростова», казанского «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву.