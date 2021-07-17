news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве 21:45
Неплательщика алиментов установили по окурку в Челябинской области 21:42
«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России 21:37
Вратарь сборной России признался, что на Евро-2020 болел за Украину 21:31
В Пакистане похитили и избили дочь посла Афганистана 21:28
В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие 21:26
Самодельный самолет упал в Иваново 21:23
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 18 июля 21:01
Жириновский рассказал, что осенью ждет антипрививочников 21:00
«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России 20:56
Бесплатная ставка 1000 р.

Зарема Салихова рассказала, что Бердыев подписал контракт со «Спартаком» в 2016 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что Курбан Бердыев в 2016 году мог возглавить «Спартак».

«Кстати, контракт был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит. Но не суждено было стать тренером «Спартака» по той причине, что многочисленные агенты не смогли между собой договориться и будущую «поляну» поделить. И слава богу», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бердыев возглавлял казанский «Рубин» и «Ростов». Вместе с клубом из Татарстана он стал двукратным чемпионом России. В 1999 году Бердыев возглавлял сборную Туркменистана. Сейчас специалист является главным претендентом на пост наставника сборной России.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее бывший главный тренер «Ростова», казанского «Рубина» Курбан Бердыев прилетел в Москву.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Деревянный рубль, затяжка реформ, дефицит. Кудрин назвал причины развала СССР
Кудрин рассказал, какие сценарии обсуждались незадолго до распада Советского Союза
В стиле сборной России: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за чудовищных ошибок
Как «Зенит» взял свой шестой Суперкубок
«Дискриминация и пиар»: что не так с идеей Аршавина о развитии РПЛ
Специалисты оценили идею Аршавина объединить РПЛ с чемпионатами стран СНГ
В Сухуме произошла перестрелка, есть погибшие
Менеджер и директор МакSим отреагировали на слухи об отказывающем легком у певицы
Суд в Москве отправил под домашний арест девушку, сбившую троих детей
СМИ: Британия создает спецназ для борьбы с Россией и Китаем
Новости и материалы
Умер второй ребенок, сбитый на переходе в Москве
Неплательщика алиментов установили по окурку в Челябинской области
«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России
Вратарь сборной России признался, что на Евро-2020 болел за Украину
В Пакистане похитили и избили дочь посла Афганистана
Самодельный самолет упал в Иваново
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 18 июля
Жириновский рассказал, что осенью ждет антипрививочников
«Зенит» разгромил «Локомотив» и стал обладателем Суперкубка России
Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на выборах
Слуцкий рассказал о проблеме «Рубина» перед стартом сезона РПЛ
Кудрин рассказал, каким личным подвигом гордится
Кудрин назвал причину ностальгии по эпохе СССР
Экс-игрок «Зенита» считает, что питерцы могут выиграть Лигу чемпионов
Число жертв наводнений в Германии и Бельгии возросло до 168
У солиста Blink-182 нашли лимфому четвертой стадии
В РАН сочли инсинуацией слова главы «Нафтогаза» про «Северный поток – 2»
Гилерме — о фанатах «Спартака»: 4-5 лет они орут против меня, и ничего не происходит
Все новости
Таллий, взятка, суицид. Итог самарской драмы с тремя погибшими
В Самаре покончил с собой тренер по кикбоксингу, признавшийся в расправе над бывшей женой
История дедушки гражданских внедорожников
В этот день появился легендарный внедорожник Willys Jeep CJ2A
Сколько лет проживут россияне, родившиеся в 2020 году
Названы регионы-антилидеры по снижению продолжительности жизни
Врач объяснил рекомендацию вакцинироваться раз в полгода
Эксперт рассказал, грозит ли россиянам «пожизненная» вакцинация против COVID-19
«Задержки в доставке»: Мишустин дал поручения по вакцинации и тестированию
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин и наладить систему тестирования
Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»
Обзор новых фильмов и сериалов онлайн: «Улица страха» и «Шмигадун!»
«Экзотические разведки наших соседей»: почему в России стало много украинских шпионов
Ветераны внешней разведки рассказали о «шпиономании» последних лет
Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок
Научный журнал отозвал статью о вреде масок для детей
Наводнение в Германии: число жертв выросло до 133 человек
Bild сообщает о 133 погибших и более 700 пострадавших в результате наводнения на западе ФРГ
Дикторы против ИИ: заменят ли нейросети актеров дубляжа
Искусственный интеллект научился «говорить» голосом актера
«Легкие решения»: почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена
Глава «Нафтогаза»: Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока — 2»
Ford Mustang, Mini Cooper, Fiat 500: как культовые машины становятся электрическими
Как производители играют на ностальгии при выпуске новых электромобилей
Лунгин, «Хирург», Дюжев: кто пришел проститься с Петром Мамоновым
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях