Винер-Усманова: посмотрите на Путина — мачо, любимец всех женщин мира

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о важности спортивного образа жизни на примере президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Основой всегда является физическая культура и спорт. Посмотрите на нашего президента — мачо, любимец всех женщин всего мира, особенно итальянок. Они лучшего мужчины себе не могут и представить. Он спортивный, хоккеист, занимается плаванием, борьбой, везде все успевает. Поэтому и успевает, потому что с самого начала есть спортивная направленность. Он поставил задачу, чтобы 70% нашего населения занимались спортом. Но как люди могут заниматься спортом, если им негде это делать?» — приводит слова Винер Sport24.

Ирина Винер-Усманова является доктором педагогических наук, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (c 2008 года). Также Винер-Усманова — Герой Труда Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, член Высшего совета политической партии «Единая Россия».

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