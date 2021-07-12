Трусова выложила фотосессию с рыжими волосами и домашним питомцем

Призер чемпионата мира и Европы Александра Трусова опубликовала новые фотографии, на которой она перекрашена в рыжий цвет. На снимках она позирует с одним из своих домашних питомцев.

«Лето», — написала Александра в своем Instagram.

23 июня одна из лучших фигуристок современности Александра Трусова отметила свое 17-летие.

Александра Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова трогательно поздравила Александру Трусову с днем рождения.