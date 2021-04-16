Наставник «Авангарда» назвал сумасшедшей серию с «Ак Барсом»

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мыслями о серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом», передает Sport24.

Исход серии был решен только в седьмом матче. Встреча, которая состоялась 15 апреля, завершилась в овертайме победой омской команды со счетом 4:3. Специалист отметил, что в этом противостоянии большую роль играли нюансы, а также отметил, что невозможно составить план и придерживаться его на протяжении всей игры.

«Вся серия заслуживает экранизации. За всю свою карьеру я больше не видел более сумасшедшей серии, чем эта», — заявил Хартли.

За Кубок Гагарина «Авангард» сразится с московским ЦСКА, который в финальной серии Западной конференции со счетом 4 - 2 одолел петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что пресс-служба казанского «Ак Барса» оригинально отреагировала на вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. В соцсетях клуб из столицы Татарстана опубликовал сцену из »Гарри Поттера». На видео Гарри Поттер представлен в виде Кубка Гагарина, а Хагрид — в роли «Ак Барса».