В Сербии заявили, что Запад сознательно ведет войну с Россией

Вулин: Запад сознательно ведет войну с Россией, прикрываясь Украиной
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Конфликт на Украине не является неконтролируемым и полностью управляется Западом. Об этом заявил ТАСС бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Не может неконтролируемо происходить предоставление спутниковой поддержки или дальнобойного оружия для ударов по России. Это жестко контролируемый конфликт», — сказал он.

Вулин также добавил, что мнение самих украинцев «никого не интересует». Он отметил, что страны Запада рассчитывают истощить России за счет Украины.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом.

В июне прошлого года Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии заявили, что путь страны в ЕС лежит через конфликт на Украине.

