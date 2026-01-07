Российские военные уничтожили установку РСЗО «Буран» в зоне СВО

Российские военнослужащие впервые уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

В публикации говорится, что установку уничтожила группировка войск «Центр».

«Потери противника составили более 425 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В сводке оборонного ведомства отмечается, что украинская сторона в ходе боя потеряла танк Leopard, девять боевых бронированных машин, а также одиннадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

До этого в МО сообщили, что Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 140 регионах страны.

Представители ведомства отметили, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение личному составу и технике бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее украинский военнопленный раскрыл детали обучения ВСУ иностранным инструктором.