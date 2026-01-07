Размер шрифта
ВСУ лишились станции контрбатарейной борьбы ARTHUR

Минобороны РФ: ВСУ потеряли шведскую станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Подразделения Северной группировки войск уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции», — говорится в сообщении.

Российские войска также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 января сообщалось, что российские военнослужащие впервые уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

До этого в МО сообщили, что Вооруженные силы России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 140 регионах страны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтоженных дронах над Россией.

