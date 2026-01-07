Остатки сбитого БПЛА в Северной Осетии уничтожат на месте

Меняйло: в Северной Осетии сбитый беспилотник ВСУ будут уничтожать на месте

Специалисты будут уничтожать остатки сбитого над Северной Осетией беспилотника на месте. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меняйло.

«Специалисты приступят к работам в ближайшее время, в связи с чем в Правобережном районе республики могут быть слышны характерные звуки взрывов», — сказал он.

Меняйло попросил сохранять спокойствие и доверять только достоверной информации.

В ночь на 7 января российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Северной Осетией.

Тогда глава региона отметил, что в результате падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

До этого стало известно, что в рождественскую ночь силы противовоздушной обороны России уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении мест хранения БПЛА дальнего действия.