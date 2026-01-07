Размер шрифта
Во Франции из-за снегопада возникли масштабные пробки

Снегопад во Франции спровоцировал пробки на дорогах длиной свыше 1,6 тысячи км
Reuters

Во Франции сильный снегопад привел к образованию заторов на дорогах общей длиной более 1,6 тыс. км. Об этом сообщает государственный портал Sytadin.

По его данным, в основном пробки охватили дороги Парижа и пригорода — их длина составляет 950 км. В столичном департаменте Ивелин в целях обеспечения безопасности полностью перекрыли трассу N118.

Кроме того, движение автобусов прекращено в регионе Иль-де-Франс и в Лилле, являющемся административным центром департамента Нор на севере Франции.

В связи с погодными условиями отменены занятия в ряде учебных заведений.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 9 января, в пятницу, жителей Москвы и области ожидает «настоящий снежный армагеддон». Аналогичная ситуация будет в других городах Центральной России, в особенности на юге Центрального федерального округа, добавил он.

Метеоролог объяснил, что с юго-запада надвигается мощнейший балканский циклон. Он обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы осадков. Кроме того, в городе прогнозируются 30-сантиметровые сугробы, а в столичном регионе они могут быть и полуметровыми, чего в этом сезоне еще ни разу не было.

Ранее в Краснодарском крае из-за снега обрушились крыши трех домов.

