Дуров обвинил Евросоюз в войне против неприкосновенности частной жизни

Дуров: в ЕС не прекращается война против неприкосновенности частной жизни

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети X заявил, что война против неприкосновенности частной жизни не прекращается в Евросоюзе.

Так он прокомментировал вступление в силу с начала 2026 года правил об автоматическом обмене между странами ЕС информацией о криптоактивах и операциях с ними.

«В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?», — заявил Дуров.

Речь идет о вступлении в Евросоюзе так называемой директивы DAC8, которая расширяют режим автоматического обмена налоговой информацией между европейскими странами об операциях с криптоактивами.

В Еврокомиссии объяснили, что поставщики услуг в сфере криптоактивов должны собирать данные о транзакциях пользователей — резидентов ЕС. Первая проводится в течение девяти месяцев после окончания первого финансового года, охваченного директивой.

До этого Дуров заявил, что Telegram не зависит от российского капитала, несмотря на некоторые необоснованные слухи. Предприниматель отметил, что держатели облигаций не являются акционерами и не оказывают никакого влияния на решения мессенджера.

