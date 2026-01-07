Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лукашенко заявил об отсутствии врагов у Белоруссии

Лукашенко: у Белоруссии нет врагов, но нужно видеть потенциальных противников
Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что у республики отсутствуют враги, но икона Божией Матери «Минская» поможет ей видеть потенциальных противников. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

7 января, в православное Рождество, белорусский лидер передал копию иконы храму в деревне Околица Минского района.

«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, подаренная им икона — главная святыня Белоруссии, которая наводит на верный путь и позволяет обрести ясность при принятии решений в сложных обстоятельствах. Глава государства допустил, что реликвия поможет стране найти верный путь в столь сложном и запутанном мире.

Икона Божией Матери «Минская» была обретена в 1500 году на водах реки Свислочь, проходящей через Минск. С тех пор святыню не вывозили из белорусской столицы. В 1945 года оригинал был помещен в Свято-Духовой кафедральный собор.

Ранее Лукашенко в храме Околицы подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573601_rnd_6",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+