Лукашенко заявил об отсутствии врагов у Белоруссии

Лукашенко: у Белоруссии нет врагов, но нужно видеть потенциальных противников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что у республики отсутствуют враги, но икона Божией Матери «Минская» поможет ей видеть потенциальных противников. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

7 января, в православное Рождество, белорусский лидер передал копию иконы храму в деревне Околица Минского района.

«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, подаренная им икона — главная святыня Белоруссии, которая наводит на верный путь и позволяет обрести ясность при принятии решений в сложных обстоятельствах. Глава государства допустил, что реликвия поможет стране найти верный путь в столь сложном и запутанном мире.

Икона Божией Матери «Минская» была обретена в 1500 году на водах реки Свислочь, проходящей через Минск. С тех пор святыню не вывозили из белорусской столицы. В 1945 года оригинал был помещен в Свято-Духовой кафедральный собор.

Ранее Лукашенко в храме Околицы подарили копию Креста Евфросинии Полоцкой.