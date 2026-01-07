Легенда «Спартака» рассказал, можно ли сравнить Сафонова с Яшиным

Размер шрифта
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что некорректно сравнивать голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с ним или Львом Яшиным, передает «Советский спорт».

«Мне было бы некрасиво говорить, кто лучше, а кто хуже. Я не могу сравнивать его ни с Яшиным, ни с Пшеничниковым, ни со мной. Это разные времена, разные соперники, разный стиль. Другой футбол был», — сказал Кавазашвили.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение. Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки.

