В Госдуме отреагировали на требование США по Венесуэле

США пытаются осуществить экономический захват Венесуэлы. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

По данным телеканала ABC News, США потребовали от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Кроме того, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество в сфере добычи нефти исключительно с США.

«Интересный подход. Выгони друзей, а потом у тебя еще и отберем нефть. Причем вот так прямо на весь мир заявлять. Мне просто интересно, как отреагируют другие страны на это? Неужели всех вот такая ситуация устраивает? Просто выглядит крайне опасно для мира», — сказала Журова.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.