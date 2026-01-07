Размер шрифта
Никита Ефремов спровоцировал слухи о романе

Актера Никиту Ефремова засняли в объятиях с Софьей Гершевич
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеров Никиту Ефремова и Софью Гершевич засняли в объятиях друг друга. Снимки опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотограф под ником eugenkee.

Ефремова и Гершевич сняли на отдыхе на Бали. Артисты позируют, обнимаются и улыбаются на берегу океана. Eugenkee специализируется на сюжетах в стиле «lovestory».
Ефремов и Гершевич также встретили вместе Новый год в гостях у Ирины Розановой. Из-за этого поклонники предположили, что актеры находятся в отношениях.

В фильмографии Гершевич 14 проектов. Она снималась в картинах «Разочарование», «Лермонтов», «Тайны Карениной», «Мы – легенды», «Неадекватные люди 2». Артистка также играла в зарубежных фильмах «Рука бога» и «Уроки фарси».

В мае 2025-го издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что отец Никиты Ефремова Михаил расстался с женой Софией Кругликовой спустя 23 года брака.

Как рассказал изданию источник в окружении семьи, пятая жена Ефремова вынуждена была прервать отношения с актером. По данным инсайдера, Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Ранее Том Хиддлстон стал отцом во второй раз.

