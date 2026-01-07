Востоковед объяснил, почему ситуация с протестами в Иране является опасной

Протесты в Иране очень опасны для местных властей, поскольку они проходят с участием самых разных слоев населения, при этом ситуацию дестабилизирует угроза внешнего вмешательства. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

«Данные беспорядки отличаются от всего того, что было в Иране до этого, поскольку в них участвуют самые разные слои населения. Это не только студенчество или мелкий бизнес, это и студенты, и бизнесмены, очень часто происходят беспорядки на базарах, на рынках, в разных иранских городах. На Востоке рынок — это не просто место торговли. Тут сохраняется традиционная составляющая: рынок — это социальная точка «тусовки» местного населения. И тот, кто контролирует дух рынка, во многом определяет повестку населенного пункта. Сейчас как раз волнения начинаются на рынках, так что предсказать в точности, чем кончатся беспорядки, крайне сложно. Они могут кончиться чем угодно, и ситуация для иранских властей довольно непростая, она опасная», — сказал он.

Каргин уточнил, что, помимо протестующих, ситуацию в Иране дестабилизирует угроза внешнего вмешательства, в том числе со стороны США.

«Специфика заключается в том, что отчасти иранские власти оказались между молотом и наковальней, то есть с одной стороны это протестующие, а с другой стороны есть внешнее политическое давление. Есть США — [американский президент Дональд] Трамп заявляет, что может вмешаться, угрожает нанести удары, есть Израиль, у которого давняя вражда с нынешними иранскими властями. Была война между Ираном и Израилем в июне прошлого года, и есть ощущение внутри Ирана среди простых людей, что Иран не победил. Есть позиция властей, что Иран победил Израиль, а есть ощущение внутри самого Ирана, что этой победы не случилось. И это ощущение — тоже сильный дестабилизирующий фактор для иранского общества. Внешние игроки — это тоже значимая часть этой истории, то есть, с одной стороны, протестующие, с другой стороны — внешние силы, которые могут нанести удар. И если это случится, если к протестам сейчас добавится какое-то внешнее вмешательство, то ситуация для иранских властей может стать критической. В принципе, она и сейчас очень непростая», — добавил он.

По словам востоковеда, предсказать итог протестов сложно, а сирийский сценарий с бегством президента маловероятен, но не невозможен.

«В полной мере предсказать, что будет, сложно, протесты могут пойти на спад, сейчас иранские власти стараются их прекратить силовыми методами. Пока они все равно продолжаются, то есть они могут пойти на спад, но может случиться и самый радикальный сценарий, его исключать сейчас нельзя, то есть и в одну, и в другую сторону. Если мы говорим про сирийский сценарий, то пока я его не допускаю, но теоретически возможно все, и исключать нельзя ничего. Те, кто считают, что это просто очередные протесты, это не так. Ситуация необычна, она крайне сложна для иранской власти, поскольку широкий круг протестующих, потому что сами протесты охватили очень большое количество населенных пунктов и потому что есть сочетание внешнего и внутреннего давления», — заключил эксперт.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение слезоточивого газа и пневматического оружия. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

7 января Fox News со ссылкой на представителей Национального совета сопротивления Ирана сообщил, что иранские протестующие фактически захватили города Абданан и Малекшахи в провинции Илам. Позднее эту информацию опровергли местные новостные агентства.

Ранее Трамп завил о возможном ударе США по Ирану.