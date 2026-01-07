В Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину

Если так называемая «коалиция желающих» решит отправить войска на Украину, то ощутит последствия. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Европа ведет себя «как старая бабушка», пытаясь привлечь к себе внимание. За счет подобной риторики страны ЕС хотят поднять свой статус, считает депутат. Парламентарий предостерег европейцев от отправки миротворцев на Украину, поскольку Россия может принять «эту игру» за настоящие действия и «не станет бабушки». Европейские военные будут законными целями ВС РФ, констатировал Колесник.

Депутат призвал Россию относиться к заявлениям «коалиции желающих» спокойно, но «готовиться к отражению атаки». Ждать, «пока ЕС разместит там свою регулярную армию, нам не стоит», указал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

