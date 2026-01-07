Синоптики предупредили о сильном снегопаде и метели в Москве

Синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье.

По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января.

Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

В Гидрометцентре сообщили, что с 09:00 8 января в столичном регионе введен желтый уровень погодной опасности, который указывает на потенциально опасные метеоусловия. Предполагается, что он сохранится до конца суток 9 января. Причиной ухудшения погоды синоптики называют прохождение контрастного атмосферного фронта средиземноморского циклона.

Снег уже идет в нескольких районах Москвы и области. По прогнозу, за день высота снежного покрова в столице может увеличиться до 3 см. Температура воздуха составит −4…−6 °C, ветер будет юго-восточным с последующим переходом на северо-западный, его скорость — 4–9 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.