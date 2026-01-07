Назван гонорар Волочковой за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Балерина Анастасия Волочкова заработала 1,5 миллиона рублей за участие в шоу «Звезды под капельницей». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в телевизионных кругах.

По данным издания, команда шоу хотела договориться с Волочковой на миллион рублей, но та согласилась участвовать за 1,5 миллиона. Другим героям проекта планировали предложить по 100 тысяч рублей.

«Но не смогли уложиться в эту сумму, поскольку у той же Евгении Осиповой из сериала «Доярка из Хацапетовки» выросли аппетиты. За недавние откровения об алкогольной зависимости в интервью Андрею Малахову, по слухам, актрисе заплатили 600 тысяч рублей», — рассказал источник.

Волочкова ушла с проекта «Звезды под капельницей» вскоре после его начала. По словам артистки, она присоединилась к этому «антиалкогольному» шоу, чтобы познакомиться с его концепцией, но обнаружила, что вместо лечения зависимостей участников, наоборот, спаивают.

В ноябре Никита Джигурда ответил на критику коллег Стаса Садальского и Оскара Кучеры за участие в шоу «Звезды под капельницей». Он уверил, что не имеет проблем с алкоголем. Артист заявил, что эпатировал и напился в проекте за хороший гонорар. По словам актера, он получил сумму, которая эквивалентна 20 годам выплаты пенсии.

Ранее Джигурда назвал пятого наследника главной целью на 2026 год.