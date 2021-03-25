В Японии началась эстафета олимпийского огня

В префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня.

Стоит отметить, что прямую трансляцию события вел YouTube-канал Международного олимпийского комитета (МОК).

Первыми факелоносцами стали игроки женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли чемпионат мира в Германии.

Напомним, в 2011 году в Фукусиме произошло разрушительное цунами, которое привело к аварии на АЭС «Фукусима-1».

Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. На соревнования, которые пройдут с 23 июля в 8 августа, не будут допущены иностранные зрители. Также японское правительство объявило о том, что откажется от услуг иностранных волонтеров. Только люди, владеющие редкими иностранными языками, могут рассчитывать на получение разрешения на въезд в страну. Запрет распространяется на все категории зрителей, включая членов семей и родственников спортсменов. Болельщикам из-за рубежа, уже купившим билеты на соревнования, будут возвращены деньги.

Ранее российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду.