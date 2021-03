В «Рейнджерс» рассказали о возвращении Панарина на лед

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что российский нападающий может вернуться на лед в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», который состоится 13 марта. Решение о включении россиянина в состав будет принято в день встречи.

После высказывания хоккейного тренера Андрея Назарова о том, что в 2011 году, когда Панарин выступал за подольский «Вятизь», тот в баре избил 18-летнюю девушку, хоккеист взял временный отпуск, из-за которого пропустил девять матчей «Рейнджерс».

Ранее Панарин вернулся в состав «синерубашечников», и СМИ отмечали, что свой первый матч после возвращения форвард проведет в первой игре с «Бостоном», которая состоялась в ночь с 11 на 12 марта по московскому времени и завершилась поражением «Нью-Йорка» со счетом 0:4.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин забросил пять шайб и сделал 13 результативных передач в 14-ти матчах.

Post-practice updates from #NYR Coach Quinn:



-Panarin will be game-time decision tomorrow

-Shesterkin will not play vs. BOS