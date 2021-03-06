Стало известно, когда Даниил Медведев станет второй ракеткой мира
Андрей Сенченко
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Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта займет второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
На сегодняшний день 25-летний россиянин располагается на третьей строчке. Лидером рейтинга ATP останется сербский теннисист Новак Джокович.
В 2021 году Даниил Медведев одержал десять побед и потерпел два поражения, в том числе уступив Джоковичу в финальном матчей Открытого чемпионата Австралии.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме.
There's gonna be a NEW WORLD NO.2@DaniilMedwed �� pic.twitter.com/1BeShC6ZGT— Tennis TV (@TennisTV) March 6, 2021