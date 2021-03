Стало известно, когда Даниил Медведев станет второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта займет второе место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

На сегодняшний день 25-летний россиянин располагается на третьей строчке. Лидером рейтинга ATP останется сербский теннисист Новак Джокович.

В 2021 году Даниил Медведев одержал десять побед и потерпел два поражения, в том числе уступив Джоковичу в финальном матчей Открытого чемпионата Австралии.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме.

