Тренер «Сент-Луиса» раскрыл подробности о состоянии здоровья Тарасенко

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби поделился подробностями состояния здоровья российского нападающего Владимира Тарасенко. 17 сентября 2020 года россиянин перенес уже третью операцию на левом плече. Планировалось, что срок его восстановления составит минимум пять месяцев, и форвард вернется на лед только к плей-офф. Ранее стало известно, что Тарасенко провел тренировку в первом звене вместе с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном.

«Он готов к работе, ему не терпится вернуться на лед. Он долго шел к этому. В процессе восстановления после травмы он хорошо поработал над своей физподготовкой, он сделал все, чтобы быть в отличной форме и вылечиться. Что касается его возвращения на лед, то для начала ему нужно набраться сил и более активно поработать в некоторых контактных упражнениях. Давайте пока остановимся на этом, а потом уже посмотрим, будет ли он готов сыграть в матче», — цитирует Беруби журналист Джереми Рутерфорд.

28 февраля «Сент-Луис» сыграет в гостях против «Сан-Хосе Шаркс».

Berube on Tarasenko: "He's itching and ready to go. It's been a while for him, and a long road. He's done a real good job of conditioning and doing what he had to do to be in shape and rehab everything. So the credit goes to him and the training staff on our hockey team."