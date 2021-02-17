«Барселона» потерпела шестое разгромное поражение в плей-офф ЛЧ за 5 лет

«Барселона» потерпела разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для сине-гранатовых эта неудача стала шестой за последние пять лет в плей-офф, когда команда уступила с разницей в три или более мяча.

В 2017 году каталонцы уступили со счетом 0:4 «ПСЖ» на стадии 1/8 финала, а также проиграли «Ювентусу» со счетом 0:3 в четвертьфинале.

В 2018 году «Барса» не справилась с «Ромой» в четвертьфинале (0:3), а год спустя на «Энфилде» уступила «Ливерпулю» (0:4).

В прошлом сезоне «блауграна» в одноматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала была разбита мюнхенской «Баварией» (2:8).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забивает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов только с пенальти.