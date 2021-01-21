Английские клубы получат до €350 млн при вступлении в Суперлигу

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Global Look Press

Стали известны основные предложения по созданию новой европейской футбольной Суперлиги.

По информации The Times, в новый турнир могут войти шесть команд из чемпионата Англии. В распоряжении издания оказался 18-страничный документ, который содержит основные предложения. В нем указано, что в Суперлигу войдут на постоянной основе 15 команд, еще пять будут попадать по итогам отбора.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», а также лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» войдут в число постоянных участников турнира. Каждая из команд при вступлении в Суперлигу получит до €350 млн.

20 клубов будут разделены на две группы по десять команд. Каждый коллектив за один сезон проведет по 18-23 матча.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и еще пять конфедераций выпустили совместное заявление о создании европейской суперлиги.