Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Кальяри» в чемпионате Италии

«Милан» обыграл «Кальяри» в матче 18 тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадиона «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Милана» дублем отметился Златан Ибрагимович.

Таким образом, «Милан» набрал 43 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 14 очками остался на 17 месте.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.