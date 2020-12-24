Жена Овечкина впервые показала фото второго ребенка

Анастасия Шубская, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина, впервые показала фото второго ребенка.



В Instagram она выложила пост, на котором ее муж держит сына Илью, появившегося на свет в мае 2020 года.

«Знакомьтесь, наш Илюша. Съемку делали в 3 месяца», — написала Шубская.

Ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.